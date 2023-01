01:25

És previst que a mitjans de gener se signi l'adjudicació dels terrenys de Nissan a la Zona Franca a la multinacional Goodman i el hub de les catalanes QEV Technologies i B-Tech.

Aquesta última setmana la taula de reindustrialització de Nissan ha donat l'últim vistiplau als avals aconseguits pel hub, menys dels previstos, i també a l'auditoria encarregada per Goodman per avaluar els terrenys de Zona Franca. Ara només queda signar l'adjudicació final en un parell de setmanes.

Just després el hub de QEV Technologies i B-TECH començaran a contractar els 650 treballadors previstos el primer any, una quantitat menor de l'esperada perquè el hub no ha pogut accedir a tots els ajuts públics per la falta d'avals. Són la meitat dels treballadors de Nissan que estan a l'atur, com explica Miguel Angel Boiza, de Comissions Obreres.

L'objectiu del hub és començar a produir furgonetes elèctriques durant el 2023. Goodman trigarà més a operar perquè abans ha d'adaptar les instal·lacions, i pot estar-s'hi un any. Els primers a entrar a la Zona Franca serà el fabricant de motos elèctriques Silence, que ja ha contractat 50 treballadors i el primer trimestre vol iniciar la producció del seu quadricicle.

L'arrencada del projecte del hub i Goodman suposarà el punt final a un procés de reindustrialització que s'ha demorat més d'un any des de l'adéu de Nissan el desembre de 2021 | CLIMENT SABATER