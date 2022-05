01:51

La història de la Valeria i el seu fill d'un any. Formen part dels 3.000 refugiats ucraïnesos que han decidit marxar de Catalunya i tornar al seu país

Valèria Pàshyna, de 25 anys, és mare d'un nen, en Nasár, que ha fet un any durant la seva acollida a domicilis de familiars a Barcelona i Blanes. Embarassada del segon fill, acaba de tornar a Ucraïna amb el seu nadó. Un viatge de dos dies i mig en autocar. Trajecte: Barcelona - Kórosten, prop de la frontera bielorrussa. Allà els esperava el Sergiy, voluntari de l'exèrcit ucrainès i integrat a les defenses territorials.

El sentiment d'enyorança ha precipitat el seu retorn. També el descens de la sensació de perill a la seva regió. Però, en arribar el 23 de maig a Kórosten, els va rebre un bombardeig. Projectils com els que a l'abril ja havien malmès propietats de la seva família.

La Valèria està molt agraïda perquè "Espanya és un país bonic on sentia l'amabilitat de la gent i tenia molta ajuda dels voluntaris" però "les ganes de tornar eren superiors. Ucraïna és casa meva", assegura a Ràdio 4. Malgrat tot, és conscient que "res tornarà a ser igual després que Rússia hagi bombardejat les nostres ciutats, inclosa la meva". I afegeix que "comparada amb les d'altres veïns de Kórosten, casa nostra no ha patit molts danys. Només van esclatar dues finestres, i el sostre va quedar danyat. Per descomptat, sento por per la meva vida i la dels meus familiars quan escolto les sirenes. Espero que els bombardejos, i la guerra acabin aviat".

El cas de Valèria Pàshyna i la seva família no és únic. Creu Roja té constància de l'arribada a Catalunya de més de 30.000 refugiats procedents d'Ucraïna dels quals uns 3.000 han decidit tornar. Segons el coordinador de l'ONG a Catalunya, Enric Morist, la majoria de casos son dones amb fills que davant la millora de les condicions de seguretat a la zona "tenen ganes de retrobar-se amb els seus marits i pares".