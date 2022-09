00:47

El nou pont de Santander tindrà voreres de fins a 4,5 metres, un carril bici per banda, un nou pas de vianants i un carril de circulació per sentit

L’Ajuntament comença aquest dilluns 19 de setembre les obres per renovar el pont de Santander amb l’objectiu d’apropar els barris de la Verneda i la Pau i el Bon Pastor, fer l’espai públic més accessible i inclusiu i permetre els desplaçaments a peu i amb bicicleta a través d’aquesta infraestructura.

Actualment, el pont només admet el pas de vehicles i la passera adjacent no és accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Amb la intervenció, el que fins ara ha estat un mur entre els districtes de Sant Andreu i Sant Martí passarà a ser un nou pont accessible, segur i permeable que promourà l’anar a peu i en bicicleta i farà de ròtula entre barris.

El projecte té un pressupost d’uns 10,8 milions d’euros –cofinançats amb recursos del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)–, i es preveu que estigui enllestit d'aquí a un any i mig. Tindrà voreres d’entre 3,3 i 4,5 metres –l’amplada variarà segons l’àmbit–, un carril bici unidireccional a cada banda, un nou pas de vianants i un carril de circulació per sentit.

Aquesta reforma s’ha tirat endavant també gràcies a la mobilització veïnal. El Plenari del Consell Municipal va aprovar per unanimitat el desembre del 2019 una proposta d’iniciativa ciutadana perquè el Govern municipal comencés els tràmits per al projecte de construcció del pont.

La rehabilitació del pont s’emmarca en el model de ciutat que s’està desenvolupant a través del pla Superilla Barcelona, que inclou actuacions per recosir els barris històricament allunyats per barreres i cicatrius urbanes. Se suma a altres intervencions d'envegadura com les que s'estan fent a Sant Martí i Sant Andreu amb la transformació de l’avinguda Meridiana. | MAITE BOADA