Catalunya és la comunitat on viuen més dones nascudes a països on es practica la mutilació genital femenina. Es desconeixen les xifres exactes de les dones que han estat víctimes d'aquesta mutilació, però l'acostumen a patir entre l'època de lactància i els 15 anys.

Des de diversos centres sanitaris s'ofereix de forma gratuïta la reconstrucció genital per aquestes dones per evitar les seqüeles que pateixen. Des de la Fundació Doctor Ivan Mañero, realitzen reconstruccions per a aquestes dones, que davant una mutilació genital pateixen importants problemes físics. Doctor Ivan Mañero: En aquesta Fundació l'Aícha es va sotmetre a la reconstrucció. Ella tenia menys d'un any que va ser mutilada. Abans de sotmetre's a la reconstrucció, va estar patins dolors diaris: També la Jumma es va sotmetre a una reconstrucció a la Fundació Dexeus de Barcelona que des del 2007 ha ajudat ja a 139 dones. Tenia 5 anys que va ser mutilada I l'Aicha ara ja no té por de tenir fills: Segons l'OMS, la mutilació genital femenina afecta a més de 200 milions de dones a tot el món. INFORMA: MARGA ESPARZA.