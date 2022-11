Rebaixes "moderades" per aquest Black Friday

01:05

El sector del comerç de Catalunya espera que la campanya d'enguany estigui marcada per rebaixes inferiors a altres anys, a causa de l'augment de preus

Arriba l'esperada campanya del Black Friday, una data on molts aprofiten per comprar a un "preu especial" els regals nadalencs o algun capritx.

El sector del comerç de Catalunya, però, espera que la campanya d'enguany estigui marcada per rebaixes inferiors a altres anys, a causa de l'augment de preus derivat de l'encariment dels costos de producció i subministraments. El conegut com a "Black Friday" se celebrarà el divendres 25 de novembre i alguns comerços l'allargaran fins al diumenge 27. Tot i això, les previsions no són bones.