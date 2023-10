00:54

Les pluges de primavera han permès que s'hagi produït pastura per alimentar les vaques i ovelles que pugen per passar l'estiu

Els ramats pugen a la muntanya a principis de juliol i baixen a finals de setembre. Enguany va ploure al moment oportú perquè es pogués fer herba a la muntanya i els animals no patissin gana. No hi ha hagut tanta sort amb l'aigua. Els animals han de fer més quilòmetres dels habituals per trobar un abeurador i això els suposa una despesa energètica que es tradueix en una pèrdua de pes, que acabarà repercutint als preus finals dels animals.

El sindicat Unió de Pagesos calcula que entre un 80 i un 90¿% de les explotacions ramaderes hauran de fer una despesa extra en farratge per tal que els animals recuperin el pes perdut aquest estiu | INFORMA: Joana Sendra