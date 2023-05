00:48

Encara no s'ha aclarit l'origen de l'avaria que ha alterat la freqüència de circulació de trens durant dues setmanes i mitja

Està previst que aquest dissabte tornin a circular amb normalitat, i la freqüència habitual, els trens de la línia R2 sud de rodalies. Hauran passat 19 dies des que una avaria patida per la infraestructura a l'altura de Gavà va obligar a reprogramar el servei i reduir la circulació de combois per aquest tram, de 6 trens per hora i sentit a només 4 en dies laborables. També s'ha establert en determinades franges horàries un sistema alternatiu per carretera per garantir el transport de viatgers.

La incidència va passar el dia 1 de maig a les nou del vespre per un incendi al quadre de senyals, l'origen del qual encara s'està investigant. Adif va atribuir l'avaria inicialment a un llamp però el Servei Meteorològic de Catalunya va certificar que el dia 1 de maig no es va registrar cap tempesta a la zona propera a l'avaria. Tot i això, l'ens gestor d'infraestructures ferroviàries manté aquesta hipòtesi i descarta que la incidència fos deguda a la manca d'inversions.

En un primer moment, els responsables d'Adif van explicar que les tasques de reparació trigarien entre 3 i 4 setmanes, però la ministra de Transport, Raquel Sánchez, va anunciar fa uns dies que el servei recuperaria la normalitat a finals d'aquesta setmana, com a molt el diumenge dia 21. Si ara no hi ha cap contratemps, el servei tornarà a funcionar plenament un dia abans del que havia dit la ministra. | ALMA IZQUIERDO