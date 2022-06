01:10

L'escalada que viu el principal referent de les hipoteques, l'euríbor, pot posar fre al ritme de vendes del mercat immobiliari, unes xifres que no es veien des de la crisi financera de 2008.

L'escalada que viu el principal referent de les hipoteques, l'euríbor, pot posar fre al ritme de vendes del mercat immobiliari, unes xifres que no es veien des de la crisi financera de 2008.

L'euríbor diari ha passat, en només tres mesos, d'estar negatiu a superar l'1 %, pujada que afecta directament les butxaques d'aquelles famílies amb una hipoteca variable.

Una primera conseqüència de l'escalada de l'euríbor, segons els experts, és la moderació del mercat de compravenda d'habitatges, ja que la hipoteca s'encareix i deixa menys diners a les famílies per consumir, i, per tant, per comprar. Això, de retruc, pot causar un augment de les operacions d'inversions i que es derivi una part de la demanda al lloguer, que també s'encarirà, com explica Josep Vera, d'Hipoteques.com.



Un euríbor que, després de pujar un punt en només tres mesos, es preveu que continuï creixent, tot i que de forma més moderada, fins a assolir l'any vinent el dos per cent.



L'actual escalada de l'euríbor suposa, per a una hipoteca d'uns 600 euros al mes a tipus variable, un encariment d'uns 75 euros mensuals. Això amb l'euríbor a l'1 %, si arriba al dos, l'augment anual serà d'uns 800 euros en comparació al que es pagava al primer trimestre d'aquest mateix any. INFORMA: CLIMENT SABATER.