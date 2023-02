01:14

El Col·legi de Periodistes presenta un nou protocol amb criteris per millorar la cobertura informativa de les violències masclistes.

El nou protocol, elaborat conjuntament entre institucions i entitats, suposa una revisió d'un text de 2009 i pretén unificar criteris en les cobertures informatives de les violències masclistes. En ell, hi ha participat la comissió d'Igualtat de RTVE.

Entre les recomanacions hi ha superar conceptes com la violència domèstica o intrafamiliar per parlar de violència masclista. També oferir informació de context, com dades d'assassinats masclistes, i informació dels serveis d'atenció a les víctimes. Entre els reptes pendents, combatre el sensacionalisme que continua present en certes cobertures.

Una responsabilitat que passa per mostrar l'abast real de la violència masclista i la seva incidència en tots els àmbits possibles, entre ells, el sexual, físic, econòmic, reproductiu o digital | INFORMA: Núria Alcalà