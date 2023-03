Una protesta veïnal talla la C-53 per exigir a la Generalitat que construeixi tres rotondes

01:16

En un d'aquests tres encreuaments, fa dues setmanes van morir 3 persones, quan el seu vehicle va ser envestit per un camió.

Està previst que en aquests moments veïns de Castellserà, a l'Urgell, tallin la C-53, que va de Tàrrega a Balaguer, en protesta per l'alta mortalitat que es registra en aquesta via. Reclamen a la Generalitat que construeixi 3 rotondes. En un d'aquests tres encreuaments, fa dues setmanes van morir 3 persones, quan el seu vehicle va ser envestit per un camió | Pepa Sangenís