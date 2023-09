Moviments socials protesten a les portes del saló immobiliari 'The District'

01:02

Aquest dimecres al matí ha obert portes al recinte de gran via el saló immobiliari 'The district' enmig de protestes d'activistes contraris a la seva celebració.

Activistes han ruixat amb pols de pintura alguns dels assistents per denunciar com especulen els fons d'inversió que se citen a la ciutat. 10.000 assistents passaran des d'avui fins divendres per la segona edició del certamen. INFORMA: CLIMENT SABATER.