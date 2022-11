01:15

Alumnes i famílies de l'escola Paco Candel de l'Hospitalet de Llobregat reclamen des de fa anys la construcció d'un centre perquè passen fred i calor

L'escola Paco Candel és tot un referent en com ha de ser l’educació pública del futur. Va ser un dels centres pilot del projecte Escola Nova XXI, de referència per als models de renovació pedagògica i per impulsar el model d’aprenentatge per competències.

A les portes del centre es pot llegir el missatge "SOM ALUMNES, NO SARDINES", i fa anys que denuncien que els mòduls on es fan les classes no ofereixen unes condicions dignes per evitar passar fred a l'hivern i calor a l'estiu.

El projecte constructiu de la nova escola s'ha fet de forma col·lectiva, també amb el Departament, però encara no ha estat suficient per a donar el sí definitiu a l'edificació. Falta que la Conselleria signi el conveni regulador amb l'ajuntament de l'Hospitalet, una passa que ningú sap per què no es dona.

Es calcula que avui el cost de la construcció pujaria a uns 8,8 milions d'euros. | MAR GARCÍA