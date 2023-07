01:50

Hi haurà una dotzena d'estrenes, 10 absolutes i 2 estatals.

Aquesta 16a edició del TNT que se celebrarà del 28 de setembre a l'1 d'octubre estarà protagonitzada per artistes com Sonia Gómez dins la taula de salut mental. També estarà present la companyia Ça Marche o el japonès Michikazu Matsune, que dedica un espectacle a mostrar com aquells que ja no hi són han configurat la nostra manera de ser.

Enguany comptarà amb les residències d'Alberto Cortés i Inés Sybille, que estrenaran muntatge al TNT | INFORMA: Montse Soto