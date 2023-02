01:12

El Sindicat Professors de Secundària, ASPEPC, demana al Departament d'Educació que elimini el requisit del màster habilitant per fer de professor als instituts de secundària, davant l'escassetat de substituts per cobrir les baixes sobretot a algunes especialitats com llengües, matemàtiques o informàtica. Un problema que, tot i que és habitual al gener i al febrer, atribueixen també a la poca agilitat del sistema de substitucions i a les traves burocràtiques.

La situació s'hauria agreujat amb la contractació de més de 3.500 mestres i professors extra al gener per cobrir la reducció d'una hora lectiva pactada amb els sindicats de docents. Des del Departament argumenten que estan fent nomenaments diaris per accelerar les substitucions però que, tot i que hi ha més de 31.000 persones a la borsa no sempre coïncideixen el territori i l'especialitat requerides | Lourdes Gata