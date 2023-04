01:14

Unes 5.000 persones participen aquesta tarda a la processó del Sant Enterrament de Tarragona, una de les més llargues de Catalunya.

A Tarragona, tot a punt per a la celebració aquest divendres de l'acte més destacat de la programació de la Setmana Santa, la Processó del Sant Enterrament, declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional per la Generalitat. Tarragona, és considerada entre les 20 millors ciutats del món per visitar durant aquests dies | Informa: Pilar Ribas.