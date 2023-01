02:14

El lloguer d'habitacions individuals per viure-hi de manera habitual també nota la pujada de preus

Viure de lloguer a Catalunya és més car que mai. Segons xifres oficials de l'Incasòl, els preus superen els 800 euros de mitjana, i a Barcelona s'enfilen fins als 1.050 euros. Barcelona és la ciutat més cara de l'estat per compartir pis. Segons un informe de Fotocasa, de mitjana, una habitació a Barcelona costa 516 euros al mes, cosa que representa un increment del 65% amb comparació al 2015.

Gairebé un 60% de les persones que lloguen habitacions són dones i l'edat mitjana és de 32 anys. A vegades també son famílies senceres que no es poden permetre comprar ni llogar un pis sencer.

El mercat del lloguer d'habitacions està força desregulat i es poden trepitjar els drets dels llogaters perquè sovint no hi ha contracte però sí que s'obliga a pagar una fiança. Des de l'Ajuntament de Barcelona aconsellen deixar per escrit els drets i les obligacions de propietaris i llogaters, detallant la durada de l'estada. | CLARA ONTAÑÓN