L'economia catalana recuperarà l'últim trimestre de l'any el nivell que tenia abans de la pandèmia i aquest 2023 creixerà un 1'8%, segons les previsions de la Cambra de Comerç de Barcelona.

La sequera s'afegeix als factors que poden mantenir l'encariment dels aliments ara que els costos han començat a baixar, alerta el director d'estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Ramon Rovira. Així, pot fer de la inflació un fenomen més persistent del previst, i un risc per a l'evolució de l'economia catalana.

Si aquests factors no hi juguen en contra, l'economia catalana creixerà un 1,8¿% enguany, i un 2¿% el 2024, segons la previsió de la Cambra, i recuperarà així després de tres anys i mig, el nivell que tenia abans de la gran aturada de la pandèmia. Segons la Cambra, la inflació no baixarà del 4¿% fins a l'any vinent | INFORMA: Climent Sabater