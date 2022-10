01:39

En el decurs del sopar literari d'aquesta nit de dissabte al MNAC es donarà a conèixer el guanyador de la 71a edició del Premi Planeta

La nit d'aquest 15 d'octubre es lliura a Barcelona el Premi Planeta, el millor dotat de la literatura espanyola. La cerimònia d'entrega es farà en el decurs s'un sopar al Museu Nacional d'Història de Catalunya (MNAC). L'obra vencedora s'endurà un milió d'euros i la finalista 200.000.

Enguany hi ha hagut un rècord absolut de participants ja que s'han rebut 846 originals. També ha passat un fet insòlit. I és que la xifra d'obres finalistes és 9 i no pas les habituals 10 perquè el jurat n'ha eliminat una en constatar que ja s'havia publicat a una plataforma i, per tant, no complia amb les bases del concurs.

Les novel·les finalistes són:

- 'El avionazo, una historia de Frida y Marilyn' de José Manuel Mata Muñoz és una biografia novel·lada de dues dones excepcionals, Frida Kahlo i Marylin Monroe. Explica la vida de totes dues centrada en el dolor físic i el psicològic.

- 'Plumas y arenas' d’Álex Oneida (pseudònim) parla d’una jove aspirant a actriu que creu que troba l’oportunitat de la seva vida en conèixer un home misteriós que la tracta com si fos la seva actriu personal. L’atracció que acaba sentint cap a ell l’abocarà a la frustració i la sumirà en un mar de dubtes.

- 'Magdalena, la mirada del corazón' d’Ho Hanan (pseudònim) és la història d’una de les grans dones de la Bíblia, Maria de Magdalena, una jove independent que en el seu camí coneix a Jesús de Nazaret.

- 'El amante de mi mujer' de Gabriela Hausmann (pseudònim) parla d’un matrimoni on un amant imaginari finalment es fa realitat. A partir d’aquí s’abordaran tots els temes relacionats amb la feminitat, la soronitat, el poder de l’amor i l’honestedat.

- 'A más de siete mil kilómetros' d’Alma Browncross (pseudònim) explica la història d’un cirurgià que accepta una oferta d’una ONG i viurà una experiència professional i personal “inesperada” just abans de la pandèmia de la covid-19. La seva dona es retrobarà amb un amor del passat.

- 'La Ciudad de las ilusiones' de Manuel Millán Sánchez retrata l’assassinat d’un militar i la posterior troballa de més cadàvers per part de l’inspector encarregat del cas que amenacen la seguretat de l’Exposició Universal de Sevilla 1929.

- 'Río arriba' d’Hoja de Fresno (pseudònim) se situa a finals del segle XVIII, a la colònia francesa de Louisiana que passa a mans espanyoles i diferents ètnies i cultures conviuen en un difícil equilibri.

- 'Las debilitades del Füher. Historia de una raza: los pastores alemanes' d'Iñaki Carrera (pseudònim) explica la història d’un jueu durant la Segona Guerra Mundial que acaba intimant amb Hitler a causa d’una passió comuna per la raça de gossos.

- 'El arpista' de David Galindo aborda la història d’un grup d’empleats d’un hotel que investiguen la curiosa desaparició dels clients. Tots tenen en comú que són alemanys i viatgen sols.