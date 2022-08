Aragonès presenta balanç d'un curs marcat per les crisis amb Junts

00:53

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, fa balanç del curs polític marcat per les crisis constants amb Junts, abans de marxar de vacances.

El Govern celebra aquest dimarts la darrera reunió abans de marxar de vacances. El curs es tanca després de la darrera crisi provocada per la suspensió de la presidenta del Parlament Laura Borràs i l'amenaça constant per part de Junts de sortir de l'executiu. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, compareix a partir de dos quarts d'una del migdia per fer balanç.

No arriba a ser el Dragon Kahn del tripartit de Pasqual Maragall, però si una muntanya russa. El govern d'Aragonès viu crisis constants des que va ser constituir fa poc més d'un any. Encara que insisteixen que dins de l'executiu s'aïllen del soroll dels seus partits, se succeeixen les discrepàncies entre Esquerra i Junts en qüestions nuclears, com la taula de diàleg o, en el seu moment l'ampliació del Prat. La darrera ha estat la suspensió de la presidenta del Parlament, Laura Borràs.

L'amenaça de sortir de l'executiu per part de Junts ha crescut encara més aquests dies. Volen sotmetre-ho a votació de les bases, però els mateixos consellers del partit de Turull i Borràs, no volen saltar del vaixell. Esquerra tampoc confia que això passi.

Aquest serà l'eix de les preguntes de la roda de premsa del president de la Generalitat. Pere Aragonès pretén fer balanç de fi de curs i fixar la miranda en el següent, en què la conjuntura econòmica marcarà inevitablement les polítiques del Govern | Laura Herrero