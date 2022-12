01:35

Tothom ha notat l'increment del preu de la cistella de la compra però per col·lectius com el dels celíacs és pitjor perquè han de comprar productes sense gluten

Pagar gairebé quatre euros per un kilo de farina o per 350 grams de pa de motlle és la realitat de les persones celíaques. Els productes sense gluten suposen unes despesa anual extra d'uns 1.000 euros per persona perquè és habitual que siguin el doble de cars.

A països com Itàlia, França, Grècia, Portugal o Dinamarca existeixen ajudes per fer front al sobrecost de la cistella de la compra de les persones celíaques, cosa que no pasa a Espanya.Des de l'Associació de Celíacs de Catalunya temen que amb la pujada dels preus hi hagi gent que assumeixi el risc d'ingerir productes amb gluten perquè no pot assumir el cost superior dels altres.

Des de l'Associació recorden que actualment no hi ha cap tractament per curar aquesta intolerància alimentària i les persones que la pateixen només poden evitar problemes de salut seguint una dieta estricta que elimini els productes amb gluten. | MÍRIAM ANDREU