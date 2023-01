01:03

El preu de l'habitatge va tancar el 2022 amb un augment superior al 2¿% a Catalunya respecte del desembre del 2021. Es tracta de la quarta comunitat més cara del conjunt de l'Estat, per darrere de les Balears, Madrid i el País Basc, segons Pisos.com. En concret, el preu mitjà per metre quadrat va ser de 2.575 euros, mentre que fa un any era de 2.524 euros. A Barcelona, el preu mitjà per metre quadrat es va situar en 4.413 euros, un 1,24% interanual més | Maria Huguet