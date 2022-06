01:21

El preu dels casals d'estiu per una família amb dos fills a Barcelona suposa al voltant dels 2.000 euros per les 5 setmanes de juliol, un cost difícil d'assumir per moltes famílies que, tanmateix, superen el llindar econòmic per accedir a les beques. La Federació d'associacions de famílies reclama un sistema de preus públics en funció de la renda.

El sistema actual de beques del lleure d'estiu, per a l'AFFAC, hauria de ser automàtic per a les famílies vulnerables que ja reben beques menjador la resta de l'any. I per al gruix de famílies que no hi accedeixen, proposen un sistema amb preus tarifats per trams segons la renda i subvencionats per les administracions locals | LOURDES GATA