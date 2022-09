01:27

El Govern ha aprovat el sostre de despesa, pas previ per a l'aprovació dels pressupostos catalans. El Govern fixa el sostre de despesa no financera per al 2023 en 33.113 MEUR, un 10,3% més i el més alt de la història. Giró confirma que han començat els contactes amb PSC, comuns i la CUP per tirar endavant uns pressupostos "expansius"

INFORMA: LAURA HERRERO.