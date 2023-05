01:10

La Covid i el repunt de la inflació obliga molts petits empresaris demanar préstecs a canvi de les joies per mantenir els negocis.

La crisi per les conseqüències econòmiques de la Covid i l'augment dels preus generats per la guerra d'Ucraïna han fet que moltes persones que tenien joies personals, les venguin per aconseguir uns diners que els permetin fer front a les seves despeses.

A PRESEA, l'Associació Espanyola de los Montes de Piedad, han notat un augment del 3% en la demanda de préstecs a canvi de joies. I com a nou perfil, els arriben petits empresaris, que necessiten els diners per mantenir els seus negocis | INFORMA: Marga Esparza