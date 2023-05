01:18

El principal és l'alfals. El de més qualitat es situa en els 380 euros pel descens en la producció

La falta de farratges preocupa els ramaders que es dediquen a boví intensiu, que han quedat fora de les ajudes previstes pel govern i l'Estat. Aquestes ajudes només van per les explotacions extensives, és a dir les que sempre han pasturat a l'exterior però ara per la sequera es troben sense farratges naturals i n'han d'aquirir per donar-los als animals.

Les ajudes de la Generalitat complementaran les de l’Estat amb 60 euros per boví de carn extensiu i equí, 15 per ovella i cabra, 75 per vaca de llet i 15 per cabra de llet. A Catalunya hi ha 2335 explotacions d'engreix, de les quals 2315 són intensives, la gran majoria ubicades a la plana de Lleida | INFORMA: Joana Sendra