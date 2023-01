01:28

Agustín Sánchez Aguilar i Luis Leante són els guanyadors de la XXXI edició del Premi Edebé de Literatura Infantil i Juvenil, per unanimitat del jurat. Uns guardons amb una dotació de 30.000 euros per a l’obra juvenil i 25.000 euros per a l’infantil. Sánchez Aguilar ha guanyat el premi infantil amb la divertida novel·la sobre l’amistat i les segons oportunitats ‘Sigues tortuga’.

Leante s'ha emportat el juvenil amb la novel·la ‘Territori desconegut’, que tracta sobre la humiliació pública. Els dos han guanyat per unanimitat del jurat. Els organitzadors han destacat que el premi ha recaigut en dos autors amb una dilatada i reconeguda trajectòria en la literatura infantil i juvenil | Agnès Batlle