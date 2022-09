Es posposa per segona vegada el concurs de licitació dels terrenys de Nissan

El procés de reindustrialització de Nissan avança més lentament del que molts voldrien. S'ha posposat per segona vegada el concurs de licitació dels terrenys.

El procés de reindustrialització de Nissan avança més lentament del que molts voldrien. Aquesta setmana s'ha posposat per segona vegada el concurs de licitació dels terrenys, que ara es preveu per a mitjans del mes d'octubre. Un endarreriment que preocupa els sindicats. Per ara l'únic projecte que ja està en marxa és el de l'empresa de motos elèctriques Silence.

Un projecte que ja ha contractat els 30 primers treballadors de Nissan. Ara adapta l'espai cedit de Zona Franca on començarà a produir abans de finals d'any el seu microcotxe endollable. Silence ha anunciat que contractarà 50 treballadors més a banda dels 100 previstos inicialment, segons ha explicat el representant de Comissions Obreres, Miquel Angel Boiza.

Malgrat el nou endarreriment, el principal candidat per ocupar els terrenys de Nissan, el hub format per QEV Tecnologies i Btech manté l'interès i preveu començar produir vehicles elèctrics l'estiu de 2023. Anirà acompanyat del soci australià Goodman, que ocuparia la part destinada a logística | Climent Sabater