01:21

Entitats ecologistes sostenen que són instal·lacions que malbaraten aigua i electricitat en temps de manca de recursos

Tot coincidint amb el Nadal, que ja s'acosta, han començat a proliferar les pistes de gel per a patinar. Els grups ecologistes posen el crit al cel per l'impacte ambiental que suposen aquestes instal·lacions.

Proposen alternatives, com ara pistes de patinatge sense gel, per no malgastar l'aigua. A l'altra banda se situen els que defensen les pistes de gel perquè asseguren que són sostenibles i, a més a més, ajuden a promocionar el comerç local. | PEPA SANGENÍS