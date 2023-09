Polèmica per una conferència de Josep Pàmies a Balaguer

200 persones s'inscriuen a la xerrada prevista per dissabte a la tarda, malgrat la prohibició de la Generalitat i l'oposició del Col·legi de Metges de Lleida

L'agricultor Josep Pàmies segueix endavant amb la conferència sota el títol 'L'autisme és recuperable'. El Col·legi de Metges de Lleida espera que la Fiscalia actui i impedeixi la celebració de l'acte, tal com ha decretat la Generalitat.

La conferència promet revertir l'autisme a través del consum de solucions de diòxid de clor i de clorit de sodi (conegut per les sigles MMS), un producte que l'Agència Espanyola del Medicament recomana no prendre perquè posa en risc la salut i pot comportar efectes tòxics.

Fa 5 anys ja hi va haver polèmica per una conferència similar que es va acabar fent. Aleshores la Generalitat li va imposar una multa de 600.000 euros que no ha arribat a pagar mai. Pàmies manté ara la convocatòria, apel·lant als mateixos arguments que en aquell moment: el dret a la llibertat d'expressió i de reunió, preceptes recollits a la Consitució Espanyola. A més a més, carrega contra l'Adminsitració, les associacions de pares de nens autistes i també el Col·legi de Metges de Lleida, que l'ha denunciat a la Fiscalia.

Segons Pàmies, a hores d'ara ja hi ha més de 200 persones inscrites, cadascuna de les quals ha pagat 15 euros per accedir a l'acte. | JOANA SENDRA