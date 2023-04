Pla pioner a Lleida per donar medicació planificada a gent gran

01:24

Es donarà medicació planificada setmanal a gent gran que viu en municipis de menys 1.500 habitants.

A la demarcació de Lleida, el Col·legi de Farmacèutics posarà en marxa un pla pilot pioner a Catalunya, per donar medicació planificada setmanal a gent gran que viu en municipis de menys 1.500 habitants. El projecte l'han batejat com a DOSICAT i té com a objectiu millorar l'adherència als tractaments i també posar en valor les farmàcies rurals | Pepa Sangenís