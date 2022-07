Aprovat el pla per implementar la Garantia Infantil Europea i reduir el nombre de nens en risc de pobresa

Uns 400.000 menors viuen en risc de pobresa a Catalunya, segons l'estimació de l'ONG Save the Children. Prop de 3 milions en el conjunt de l'Estat. Per tal de reduir aquestes xifres, el Govern central ha aprovat el pla d'acció per implementar la Garantia Infantil Europea, dotat de prop de 1.000 milions d'euros.

Aquest pla permetrà lluitar contra la pobresa infantil: "la injustícia més gran que es produeix a l'Estat", segons la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, i que, ha dit, no és només monetària, sinó que té altres cares.

Esperen "allunyar" de la pobresa i l'exclusió social uns 700.000 menors abans del 2030. Es generaran més recursos per a l'educació i plantegen un reforç de la cobertura sanitària. Com és el cas de la bucodental, a la qual no pot accedir un de cada tres nens, o la mental | Joaquin Calvente