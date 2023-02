01:12

L'aplicació del Pla de Barris a la ciutat de Barcelona ha permès millorar la salut de la població que viu en els barris on s'ha fet una intervenció més intensa.

L'aplicació del Pla de Barris a la ciutat de Barcelona ha permès millorar la salut de la població que viu en els barris on s'ha fet una intervenció més intensa. El primer pla de barris va invertir 150 milions d'euros a 16 barris de la ciutat, entre els anys 2016 i 2020, amb l'objectiu de reduir les desigualtats socials segons la zona de la ciutat on es visqui.

Segons l'estudi elaborat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona, s'ha detectat que la salut mental de les dones que vivien als barris amb una intensitat d’intervenció més alta va millorar un 15,5% en comparació amb els barris amb indicadors socioeconòmics similars a on no s’aplicava el Pla | Marga Esparza