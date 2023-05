PIMEC demana ajudes i mesures excepcionals per salvar el teixit empresarial

00:47

La patronal PIMEC proposa crear una Taula de l¿Aigua de Catalunya liderada per la Generalitat i amb totes les administracions i actors econòmics.

Crida de les entitats i també dels empresaris per fer front de manera més contundent a la situació de sequera. La patronal PIMEC proposa crear una Taula de l’Aigua de Catalunya liderada per la Generalitat i amb totes les administracions i actors econòmics.

La patronal demana a la Generalitat ajudes econòmiques per salvar el teixit empresarial afectat per la sequera. Creuen que cal afrontar la crisi amb mesures excepcionals, tal com es va fer durant la pandèmia | Maria Huguet