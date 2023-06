01:56

ACNUR ha posat en marxa una iniciativa de sensibilització vinculada amb l'art a partir d'una obra simbòlica com aquesta

De la mort a la vida, aquesta és la reinterpretació que fa d'el 'Guernica' l'artista colombiana Laura Solano, amb una pintura acolorida on apareixen la infància, la maternitat i paternitat, l'amor i l'esperança. Hi ha plasmat la seva vivència personal com a persona refugiada que va venir amb 10 anys al nostre país. Se sent identificada amb el quadre, sobretot amb la figura de la dona que surt de la finestra amb un quinqué a la mà.

La pintura és per la Laura Solano un refugi personal, una via d'expressió del dolor i el patiment que ha esdevingut una eina de lluita i de sensibilització amb la situació en què avui es troben 110 milions de persones a tot el món. Motius i personatges del quadre de Picasso, símbol de l'horror de la guerra, que avui han trobat refugi a Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, València i Pamplona | INFORMA: Marta Orquín