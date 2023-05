01:36

Les entitats demanen als regidors i regidores que siguin escollits diumenge que tinguin més en compte les mancances socials

La Federació Catalana d'Organitzacions per a la Justícia Global, la Fede i la Coordinadora per al Comerç Just han enviat un document amb 35 demandes a tots els partits. Sol·liciten a les formacions que els consistoris que surtin de les urnes es comprometin a dedicar un 0,7% del seu pressupost a polítiques de cooperació i desenvolupament.

També que treballin de manera activa per reduir les desigualtats en matèries com l'educació, la salut, polítiques socials o habitatge. Amb aquest objectiu els proposa treballar de manera conjunta, colze a colze. | MARGA ESPARZA