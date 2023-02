01:06

El president de la Generalitat defensa l'acord de pressupostos amb el PSC en la primera sessió de control al Parlament després del pacte.

Pere Aragonès ha rebut crítiques pel pacte amb el PSC a banda i banda de l'hemicicle. La CUP ha estat dels més crítics per l'acord de pressupostos acusant el Govern d'abandonar el republicanisme i actuar com executiu del PSOE. També el debat amb Junts ha elevat el to a compte de la reforma de la sedició i la "relació intima" amb els socialistes.

Per la seva banda, el líder del PSC, Salvador Illa, ha advertit que "les coses han anat a millor", però que ara toca governar. Jéssica Albiach, des dels comuns, reclama "prémer l'accelerador" després d'haver perdut un trimestre | INFORMA: Laura Herrero