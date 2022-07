01:40

Pere Aragonès presentarà una querella contra l'exdirectora del CNI i l'empresa propietària i comercialitzadora del software per l'espionatge amb el programa Pegasus.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, presentarà una querella per l'espionatge amb el programa Pegasus contra l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, i contra l'empresa NSO, la propietària i comercialitzadora del software amb el qual es varen fer les escoltes. L'ojbectiu és que la vulneració de drets i l'espionatge "no quedi impune". Entre els objectius que busca hi ha el de garantir una investigació sobre els fets, però també que no prescriguin i poder rescabalar-ne les víctimes.

Una querella que es presentarà en les "properes hores" segons ha anunciat la portaveu del Govern en roda de premsa. Aragonès ja va anunciar que presentaria una querella quan va transcendir el cas d'espionatge el passat mes d'abril i ara ha concretat contra qui es dirigirà.