El Parlament reprova Carles Campuzano per la polèmica de Santa Coloma

01:31

El Parlament ha reprovat el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, arran de la polèmica per la residència de gent gran a Santa Coloma de Gramenet.

La reprovació per la polèmica de la segona residència pública a Santa Coloma, ha estat per iniciativa doble de PSC i Junts, i també ha comptat amb el suport de tot l'arc parlamentari excepte Esquerra. Campuzano és el segon conseller del Govern Aragonès censurat per la Cambra en la present legislatura.