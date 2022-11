01:18

El segon parc d'atraccions més antic d'Europa celebra el seu 121è aniversari amb un seguit d'activitats per a tots els públics

Aquest dissabte el parc d’atraccions del Tibidabo commemora els 20 anys de titularitat pública i els 121 anys d’història amb una jornada festiva. Sota la gestió de Serveis Municipals de Barcelona, el Tibidabo ha assolit grans fites com ara l’obertura a la ciutadania de l’Àrea Panoràmica, la nova muntanya russa i la inauguració de la Cuca de Llum.

El gran repte del parc pels pròxims anys és mantenir les grans icones del parc i incorporar de noves com explica a Ràdio 4 la directora Rosa Ortiz. Es tracta, en definitiva, de consolidar la posició d'aquest espai com a referent modern però també de llegat històric, ja que és el segon parc d'atraccions més antic d'Europa per darrere del Tívoli de Copenhague.

L’acte commemoratiu d'aquest dissabte ha comptat amb la presència del regidor de Sarrià – Sant Gervasi i alhora president del Parc, Albert Batlle. A més a més, hi ha hagut una actuació castellera, una batucada, personatges d’època i un pastís commemoratiu de la pastisseria Escribà que recull les icones del parc dels últims 20 anys. | JUANFRA ÁLVAREZ