01:12

Una trentena de pagesos de tota Catalunya han sortit aquest matí des d'Alcarràs en direcció a Barcelona per reclamar a la Generalitat mesures.

Una trentena de pagesos de tota Catalunya han sortit aquest matí des d'Alcarràs en direcció a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar a la Generalitat mesures urgents i efectives per afrontar les pèrdues provocades per les últimes gelades.

La secretaria general de Presidència, Núria Cuenca, ha rebut els alcaldes i pagesos de Lleida, però afirmen que han sortit de la reunió sense cap acord. Lamenten que la Generalitat encara no els ha concretat cap ajuda directa després de les gelades que van patir el mes d'abril.

I han avançat que tornaran a mobilitzar-se després que la Generalitat no els hagi donat resposta. Segons expliquen els pagesos, reclamen 150 milions d'euros en ajudes | Àlex Cabrera