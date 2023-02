01:01

El sindicat Unió de Pagesos considera que és l'única manera de fer front a les destrosses que certs animals causen als conreus

La pagesia proposa mesures per combatre un problema que consideren que no només no està controlat sinó que va en augment. Plantegen, per exemple, que es permeti la caça sense restriccions de certs animals, com ara senglars, cabirols i conills, que malmeten les collites. | PILAR RIBAS