El cotxe és un dels mitjans de transports escollit per la majoria per marxar aquesta Setmana Santa, tot i que el preu de la benzina és més car que altres anys.

La majoria dels viatgers que escullen el cotxe per marxar durant la Setmana Santa veuen amb resignació com en el que portem d'any el preu de la benzina s'ha encarit un 3%. Per contra, el dièsel s'ha abaratit un 8%. Amb relació a fa un any, el preu dels carburants és prop d'un 2% més car | INFORMA: Maria Huguet