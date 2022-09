Tret de sortida a les obres de la Biblioteca Provincial de Barcelona, amb el 2027 com a horitzó

La Biblioteca Provincial de Barcelona, de titularitat estatal i gestió transferida a la Generalitat, serà la biblioteca pública estatal amb major inversió fins el moment.

El 14 de setembre arrencaran les obres de la futura Biblioteca Provincial de Barcelona, ubicada en un solar cedit per l’Ajuntament al costat de l’Estació de França. Els primers mesos es demolirà una ala de l'estació i es farà l'adaptació arquitectònica del projecte, aprovat l'any 2010. La construcció arrencarà el 2023 i l'equipament hauria d'estar enllestit l'any 2027. La biblioteca tindrà una superfície de 16.000m2 útils i capacitat per acollir 600.000 volums. El Ministeri de Cultura invertirà en la seva construcció 55 milions d'euros. Un cop acabada, la gestió correspondrà a la Generalitat. Les tres administracions implicades han celebrat aquest divendres l'entesa per tirar endavant "finalment" un equipament llargament esperat.