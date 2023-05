01:25

El Govern de la Generalitat iniciarà de forma immediata els tràmits per aplicar la nova Llei estatal d¿habitatge, que ja és una realitat.

El Govern de la Generalitat iniciarà de forma immediata els tràmits per aplicar la nova Llei estatal d’habitatge, que ja és una realitat després que aquesta setmana hagi superat l'últim tràmit parlamentari al Senat. Una de les principals novetats de la norma és que permet limitar els preus del lloguer i defineix com a gran tenidor al propietari d'almenys 5 immobles, i no a partir de 10 com fins ara.

Què hem de tenir en compte a partir d'ara si signem un contracte de lloguer? Quines mesures inclou i com afecta tant a llogaters com a propietaris? Des del Sindicat de Llogateres destaquen una altra de les novetats, i és que el llogater ja no ha de pagar els honoraris, sino que ho ha de fer l'arrendador | Maria Huguet