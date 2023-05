00:51

Malgrat les pluges dels darrers dies, els embassaments no s'acaben de recuperar i la sequera persisteix.

Les pluges dels darrers dies no han provocat una recuperació en els embassaments. La sequera persisteix al territori i la situació continua sent preocupant per a la pagesia. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre anuncia noves restriccions en la dotació d'aigua per als regants que depenen del riu Noguera Ribagorçana.

De la Noguera Ribagorçana en depenen 3 sistemes de reg: el canal de Pinyana, el d'Aragó-Catalunya i l'Algerri-Balaguer. En total: 70.000 hectàrees de fruita dolça i cereals. Els propis regants ja van decidir dijous prohibir el reg 3 dies a la setmana. En canvi, els regants del Canal d'Urgell sí que consideren que les pluges els suposaran una millora important i veuen possible fer un segon reg durant l'estiu per salvar els arbres de les 50.000 hectàrees afectades per la sequera | INFORMA: Joana Sendra