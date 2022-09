00:49

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha inaugurat aquest dimecres la nova UCI Neonatal de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha inaugurat aquest dimecres la nova UCI Neonatal de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, ubicada a la cinquena planta del centre. Consta de boxs individuals per a cada nadó on, a més de l'equipament necessari per a l'atenció mèdica, hi ha un espai perquè mares i pares puguin estar al costat dels seus fills les 24 hores i participar en les seves cures. Les instal·lacions, adaptades als estàndards recomanats actualment, disposen de 8 llits de cures intensives i 8 de cures intermèdies. La Unitat Neonatal de l'Arnau rep uns 400 ingressos de nadons a l'any. Les obres de reforma han comportat una inversió d'uns 2 milions d'euros que han estat finançats per la Diputació de Lleida.