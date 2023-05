02:27

El Palau de la Música ha presentat els noms de la temporada 2023 / 2024 amb la compositora de Terrassa Elisenda Fàbregas com una de les convidades. Serà un any de grans noms com el de Eliot Gardiner, Pinchas Zukerman, Gustavo Dudamel o Jordi Savall i tindrà en la naturalesa la seva font d'inspiració.

El Trio Fortuny i Cosmos Quartet seran les formacions residents i en el seu diàleg multidisciplinar, Eugènia Balcells serà l'artista visual convidada i Laia Llobera la poetessa. En total seran 137 concerts, 13 estrenes absolutes amb una nova comissió de prescriptors per a la grada jove | INFORMA: Agnès Batlle