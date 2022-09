01:14

El cineasta barceloní, Jaime Rosales, fa un retrat de l'aprenentatge emocional que experimenta una mare jove, interpretada per Anna Castillo

Jaime Rosales ha tornat aquest dissabte a la secció oficial del Festival de Cinema Sant Sebastià per presentar la seva setena pel·lícula, 'Girasoles silvestres', una de les quatre produccions catalanes que competeix per la Conxa d'Or. La cinta, gravada amb una càmera de 35 mm, s'endinsa en la vida de la Julia, interpretada per Anna Castillo, una jove de 22 anys mare de dos fills.

'Girasoles silvestres' s'estructura en tres parts, que corresponen a tres parelles diferents de la protagonista, en un viatge emocional a través d'un catàleg de masculinitats.

Rosales torna a un certamen que coneix de prop i pel qual hi han passat diversos dels seus films, com 'Tiro en la cabeza', també a la secció oficial el 2008, i 'Petra', a Perlas després d'haver-la estrenat a Canes. | CONXITA CASANOVAS