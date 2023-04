Com serà el nou Pla de Recerca Educativa?

01:28

Té l'objectiu de traslladar a les polítiques educatives i a les aules, les conclusions de la recerca científica en matèria pedagògica

En les properes setmanes s'engegarà el programa d'innovació 'Recercaula', un programa pilot amb 10 centres per promoure xarxes de centres investigadors i xarxes de docents recercadors. També es generarà una xarxa de centres amb evidències que es traslladaran a l'administració per millorar la presa de decisions, una pràctica que, de manera menys sistematitzada, ja es feia. És el cas de l'escola 'Els Pins' de Castelldefels, que ha rebut el reconeixement del Departament per dos projectes d'innovació pedagògica, de realitat virtual a l'aula i d'intel.ligència artificial.

En unes setmanes es publicaran dues convocatòries de subvencions per finançar projectes de recerca educativa, amb un pressupost de 900.000 euros en el futur Pla de Recerca Educativa | INFORMA: Lourdes Gata