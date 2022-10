29:59

El Diari Oficial de la Generalitat publica el cessament dels consellers de Junts i els nous nomenaments. Incorpora perfils tècnics i polítics amb noms independents.

Les entitats socials que treballen en l'atenció a persones sense llar participen en una jornada de suport a la proposició de la llei catalana per assistir a persones en aquesta situació: el sensellarisme.

La meitat dels trastorns de salut mental comencen al voltant dels 14 anys, però la majoria de casos no es detecten i, per tant, no es tracten. Per això, avui Dia Mundial de la Salut Mental, des d'UNICEF Espanya demanen més inversió específica per a aquesta franja d'edat, i acabar amb l'estigma que dificulta a molts infants i adolescents demanar ajuda:

Els centres del Consorci Sanitari Integral recuperen, poc a poc, la normalitat després del ciberatac que van patir diumenge i que ha afectat tot el cap de setmana.